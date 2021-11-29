Украинский полковник заявил о способности ВСУ обратить «в бегство» военных РФ

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский назвал российских военных трусливыми и заявил, что они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут», заявил в воскресенье, 28 ноября.

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня», — сказал он в эфире YouTube-канала «Апостроф».

По его словам, Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» со стороны России.

Днем ранее, 27 ноября, жители Болгарии высмеяли заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России, который заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.