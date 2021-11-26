Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 51,8%. Об этом 26 ноября сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла - 60 795 702 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%», — указано в сообщении.

При этом в Москве показатель коллективного иммунитета к коронавирусу составил 71%. Так, полную вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице прошли 5,7 млн человек, первым компонентом привились 6,2 млн жителей.

Днем ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пик нынешней волны COVID-19 в России, вероятно, пройден. Как отметил специалист, в настоящее время в России наблюдается снижение числа случаев коронавируса.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, необходимо убеждать граждан делать прививку. При этом глава государства отметил, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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