Российские регионы получили почти 80 млн доз вакцин от COVID-19

Почти 80 млн доз вакцин от коронавируса поставлено в российские регионы, меры по борьбе с инфекцией в стране усилены. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 млн доз», — отметил Мишустин.

По словам премьера, меры по борьбе с COVID-19 включают дезинфекцию в транспорте, такси и общественных местах.

«По поручению президента наращиваем тестирование граждан на COVID-19», — добавил глава правительства.

В настоящее время в российских регионах действуют разные ограничения. Власти субъектов наделены полномочиями принимать решение об их введении или отмене в связи с эпидемической ситуацией.

Так, ранее в этот день власти Новосибирской области решили ввести с 12 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, баз отдыха, санаториев. В сфере общепита сняты ограничения по работе в ночное время при соблюдении необходимых условий.

В Мурманской области QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров.

С 8 ноября россияне начнут получать сертификат о вакцинации или о перенесенном COVID-19 нового образца. Документ будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после прививки.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 в российской столице стабилизировалась, отметил градоначальник.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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