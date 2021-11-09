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QR-коды введут для посещения общепита в Новосибирской области

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Власти Новосибирской области приняли решение ввести с пятницы, 12 ноября, систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, баз отдыха, санаториев.

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«С 12 ноября, с пятницы, требование наличия QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и залов и объектов, где проходят конгрессно-выставочные мероприятия», — приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Андрея Травникова 8 ноября.

По его словам, в сфере общественного питания на сегодняшний день все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка с коронавирусом пока не улучшается.

«QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу», — также подчеркнул Травников.

По словам губернатора, в сфере общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий.

С 12 октября в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты.

В среду, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

С 8 ноября ряд регионов продлили действия ограничений. К примеру, в Ленинградской области продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, о чем местные власти сообщили накануне.

Период нерабочих дней продлили и власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской, Челябинской областей и некоторые другие регионы. Кроме того, во многих регионах России была введена система QR-кодов о вакцинации.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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