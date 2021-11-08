В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» проводит на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Это мероприятие транслирует телеканал Грузии «Мтавари архи».

На акцию протеста приехали не только жители грузинской столицы, но и сторонники грузинского лидера со всех регионов страны. Кроме лидеров «Единого национального движения», в митинге принимают участие и другие политики. В руках у них флаги Грузии, США, а также транспаранты с надписями «Свободу Мише». Некоторые участники приехали с розами, ставшими символом «революции» в 2003 году, на волне которой Саакашвили пришел к власти.

Автомобильное движение на площади Свободы и соседних улицах перекрыто. Здание парламента Грузии и Дом правительства, находящиеся недалеко от нее, взяты под усиленный контроль. На место событий стянуты водометы полиции.

Основным требованием митингующих должен был стать перевод Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику, но за несколько часов до начала демонстрации ввиду ухудшения здоровья бывшего главы Грузии его доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани.

Ранее в этот день сообщалось, что Саакашвили вывезли из тюрьмы Грузии на вертолете и увезли в неизвестном направлении.

После этого специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу. Решение о госпитализации было принято консилиумом врачей и обусловлено ухудшением состояния здоровья политика.

7 ноября Саакашвили, который придерживается голодовки, отказался принимать лмедикаменты в медчасти тюрьмы после того, как было публиковано видео, где он ест и пьет.

При этом 5 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента и опроверг информацию о его голодовке. Он сообщил, что Саакашвили покупает себе соки и кашу.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Бывшего президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.