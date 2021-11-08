Политолог назвал попыткой пиара реакцию Польши на ситуацию с мигрантами

Правительство Польши пытается извлечь определенную выгоду из ситуации с мигрантами в плане пиара. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил польский политолог, публицист и журналист, экс-депутат сейма Матеуш Пискорский.

«Напомню, что правящая партия [«Право и справедливость»] победила на выборах в 2015 году и с тех пор остается у власти благодаря лозунгам о гарантии безопасности Польши и польских границ перед очередными волнами незаконной миграции. Так что фактор внутренней политики здесь присутствует», — сказал он «Газете.Ru».

Он отметил, что сейчас нет объективной информации о том, что происходит на польско-белорусской границе.

«Еще в сентябре было введено, а потом продолжалось чрезвычайное положение на этих территориях, поэтому туда вообще не ездят журналисты, правозащитники или наблюдатели. Это всё со слов польского минобороны. На роликах, которые размещают на официальных сайтах оборонного ведомства Польши, мы видим, что действительно там собралось как минимум несколько сотен мигрантов», — рассказал Пискорский.

Политолог заявил, что обычно на границе собиралась группа из 20–30 человек, сейчас же речь идет о нескольких сотнях. В связи с этим белорусская сторона также была вынуждена стягивать подкрепление к границе.

По словам эксперта, Белоруссия и Польша являются пострадавшими сторонами. Однако Пискорский не исключил, что Минск, не препятствуя потоку мигрантов, пытается таким образом достучаться до Варшавы.

«Минск, не пресекая этого потока мигрантов, вот таким странным образом требует от Варшавы, которая по собственной инициативе прекратила все контакты, возобновить диалог», — заявил он.

Ранее в этот день сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей, затем мигранты свернули с дороги в лес. Позже было опубликовано видео, на котором видно, как мигранты начали резать колючую проволоку на границе двух стран. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

При этом глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.