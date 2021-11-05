В Алтайском крае не будут продлевать нерабочие дни

Власти Алтайского края приняли решение не продлевать режим нерабочих дней, который был введен из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Как 5 ноября сообщает пресс-служба губернатора региона Виктора Томенко, с 8 ноября на Алтае начнется обычная рабочая неделя.

«Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

При этом в регионе планируют расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. С 15 ноября QR-код понадобится при посещении театров, кино, бассейнов, спортзалов, гостиниц, мест общественного питания.

При этом число заболевших в регионе продолжает расти.

«Продолжает расти количество заболевших, только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края», — уточнили в пресс-службе губернатора края.

Решение не продлевать нерабочие дни ранее в этот день приняли в Кабардино-Балкарии, Якутии, Приамурье и ряде других регионов.

Также в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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