Власти Якутии решили не продлевать период нерабочих дней

В Якутии после 7 ноября не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

«По итогам оперативного штаба я сегодня подписал указ о том, что у нас продолжения нерабочих дней не будет. С 8 [ноября] мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни в первую очередь: торговля <…>, бытовые услуги, спортивные залы, школьные, дошкольные образовательные учреждения», — сказал Николаев.

При этом в регионе продолжит действовать режим доступа в ряд общественных учреждений при наличии QR-кода.

Ранее в этот день решение не продлевать период нерабочих дней также приняли власти Приамурья. При этом губернатор региона Василий Орлов отметил, что в Приамурье планируют продлевать и ужесточать ограничения по QR-кодам.

Решение не продлевать режим нерабочих дней также приняли власти Удмуртии. Как заявил глава республики Александр Бречалов, текущая ситуация с заболеваемостью и достаточно высокие темпы вакцинации позволяют внести ряд изменений в существующие ограничения.

Также в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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