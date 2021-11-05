Прямой эфир
Мир
Глава МИД Австрии поддержал запуск «Северного потока – 2»
Общество
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике
Сюжет:

Власти Якутии решили не продлевать период нерабочих дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии после 7 ноября не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

На ковидном месте: почему заболеваемость коронавирусом в РФ обновила рекорд
7 октября количество новых случаев инфицирования оказалось наибольшим за год

«По итогам оперативного штаба я сегодня подписал указ о том, что у нас продолжения нерабочих дней не будет. С 8 [ноября] мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни в первую очередь: торговля <…>, бытовые услуги, спортивные залы, школьные, дошкольные образовательные учреждения», — сказал Николаев.

При этом в регионе продолжит действовать режим доступа в ряд общественных учреждений при наличии QR-кода.

Ранее в этот день решение не продлевать период нерабочих дней также приняли власти Приамурья. При этом губернатор региона Василий Орлов отметил, что в Приамурье планируют продлевать и ужесточать ограничения по QR-кодам.

Решение не продлевать режим нерабочих дней также приняли власти Удмуртии. Как заявил глава республики Александр Бречалов, текущая ситуация с заболеваемостью и достаточно высокие темпы вакцинации позволяют внести ряд изменений в существующие ограничения.

Также в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021