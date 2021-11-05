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В Приамурье не будут продлевать период нерабочих дней

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Власти Амурской области приняли решение не продлевать после 7 ноября период нерабочих дней, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает правительство региона.

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«Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение не продлевать в регионе «ковидные» выходные», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

При этом губернатор региона Василий Орлов отметил, что в Приамурье планируют продлевать и ужесточать ограничения по QR-кодам.

Так, с 15 ноября QR-код с информацией о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест потребуются для допуска в торговые центры, музеи, спортзалы и другие заведения.

Кроме того, власти региона указали, что до 15 декабря должна быть на 100% обеспечена вакцинация государственных и муниципальных служащих. Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска, дополнили в правительстве.

Ранее в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Решение о продлении режима нерабочих дней уже приняли в нескольких регионах стран. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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