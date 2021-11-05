Власти Приамурья расширят действие системы QR-кодов

Власти Приамурья приняли решение расширить действие системы QR-кодов в регионе. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Планируется с 15 ноября ввести допуск по QR кодам или отрицательным ПЦР тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений (как это уже действует в Благовещенске с 1 ноября) в семи муниципальных образованиях с высокой плотностью населения и заболеваемостью, где ранее были введены QR-коды для общепита. Это Благовещенский район, города Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будет организован допуск в заведения сферы услуг, перечень предприятий определит министерство экономического развития. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур.

«С 1 декабря планируется, что аналогичная система будет введена в высших учебных заведениях региона. Студенты, которые не будут вакцинированы или не будут иметь справку с отрицательным ПЦР тестом, будут переведены на дистанционное обучение», — заявили в правительстве.

Кроме того, власти региона указали, что до 15 декабря должна быть на 100 % обеспечена вакцинация государственных и муниципальных служащих. Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска, дополнили в правительстве.

Власти Приморского края также приняли решение ужесточить антиковидные меры с 8 ноября. Местным жителям будет запрещено посещать без QR-кода парикмахерские, промтоварные магазины, сауны и салоны красоты. 3 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены антиковидные меры и в Иркутской области. Так, с 3 ноября по 5 декабря в регионе вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Также с 8 ноября при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код.

Кроме того, власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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