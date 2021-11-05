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В Кабардино-Балкарии не будут продлевать нерабочие дни

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Власти Кабардино-Балкарии решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили глава региона Казбек Коков.

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«В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики», — сказал Коков, слова которого приводит пресс-служба.

При этом глава Кабардино-Балкарии поручил вести работу с населением, направленную на информирование о важности вакцинации против коронавируса. С 7 ноября в регионе завершатся школьные каникулы и начнется полноценная рабочая неделя.

При этом продолжат действовать ограничения: QR-коды понадобятся для посещения мест культуры, общественного питания, а также салонов красоты и бассейнов.

Решение не продлевать режим нерабочих дней ранее в этот день также приняли власти Якутии. При этом в регионе продолжит действовать режим доступа в ряд общественных учреждений при наличии QR-кода. Также решили поступить власти Приамурья.

Также в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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