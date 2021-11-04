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В ВОЗ призвали россиян сократить число контактов в нерабочие дни

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить число контактов и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом в четверг, 4 ноября, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

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«Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения», — сказала она ТАСС.

Также Вуйнович отметила, что очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами РФ — Минздравом и Роспотребнадзором.

«Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры. Эти меры будут эффективны, только если им будут следовать, как надлежит», — заявила представитель ВОЗ.

Вуйнович добавила, что те, кто уже переболел коронавирусом, уязвимы для других инфекций, вызывающих респираторные заболевания.

«Поскольку сейчас активны и другие вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в том числе грипп, важно защитить от заражения всех, особенно наиболее уязвимые категории: пожилых, людей с хроническими болезнями и тех, кто уже перенес COVID-19 — они уязвимы для других вирусов», — пояснила она.

Она подчеркнула, что в случае проявления любых симптомов респираторного заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн.

Ранее власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней. По словам мэра столицы Сергея Собянина, динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. Он добавил, что это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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