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Онколог заявил об отсутствии связи между раком и вакцинацией от COVID

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Роста количества онкологических заболеваний из-за увеличения числа прививок против коронавируса не наблюдается. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

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«Мы не видим прямой корреляции от количества прививок (от COVID-19. — Ред.) в стране и увеличения количества онкологических заболеваний», — приводит «РИА Новости» слова Каприна.

Ранее в этот день главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма, не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Однако, по словам специалиста, после свежеперенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения следует немного подождать, прежде чем идти на вакцинацию.

29 октября стало известно, что для беременных женщин оптимально сделать прививку от коронавируса с 12–14 недель. Однако вакцинация допускается на любом сроке.

22 октября замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты могут быть единственным пожизненным медицинским отводом от вакцинации.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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