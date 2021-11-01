Кардиолог рассказал о необходимости вакцинации в случае проблем с сердцем

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов 1 ноября заявил, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Наоборот, людям с такими проблемами необходимо сделать прививку.

Однако, по словам специалиста, после свежеперенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения следует немного подождать, прежде чем идти на вакцинацию.

«Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось еще вот только-только — то здесь очень небольшая пауза может быть сделана», — цитирует Бойцова «РИА Новости».

29 октября стало известно, что для беременных женщин оптимально сделать прививку от коронавируса с 12–14 недель, однако вакцинация допускается на любом сроке.

22 октября замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты может быть единственным пожизненным медицинским отводом от вакцинации.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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