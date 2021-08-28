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Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

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Войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула. В настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование. Об этом 28 августа на регулярном брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Официальный представитель оборонного ведомства не стал уточнять, сколько именно американских солдат находятся в афганской столице на данный момент, но указал, что они по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, в то время как новые представители власти Кабула никак не вовлечены в этот процесс.

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«Мы собираемся управлять аэропортом до конца нашей миссии», — заявил, в свою очередь, также присутствовавший на брифинге генерал Хэнк Тэйлор.

Кирби отметил, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которые остаются серьезными. При этом Вашингтон всё еще настроен завершить операцию по выводу войск к 31 августа. По состоянию на 28 августа, из Кабула были эвакуированы 5,4 тыс. граждан США, всего вывезены из Афганистана 117 тыс. человек, большинство из которых афганцы, добавили в Пентагоне.

26 августа в афганской столице произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Общее число погибших в результате взрывов составило почти 200 человек, в том числе 13 американских военных. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб 27 августа сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

Глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.

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