Двое британцев погибли в результате взрывов в Кабуле

В результате теракта около аэропорта Кабула погибли два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены. Об этом 27 августа сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Я с огромной печалью узнал, что двое британцев и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего теракта. Еще двое [британцев] пострадали», — отметил Рааб, слова которого приводятся в сообщении МИД страны.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В результате взрывов погибло 170 человек, число пострадавших превысило 1,3 тыс. Несколько человек после произошедшего были задержаны.

В тот же день глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ реальна, Вашингтон готов к новым атакам.

27 августа президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. С того момента ситуация в аэропорту города осложнилась.