Прямой эфир
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках шестого тура РПЛ
Культура
Скульптуру «Большая глина № 4» увезут из Москвы через девять месяцев
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек
Общество
Напавший на женщину с баллончиком треш-стример перенес 17 операций
Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Общество
Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью
Мир
В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни
Общество
Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте
Общество
Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей
Сюжет:

Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе аэропорта Кабула, увеличилось почти до 200 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника здравоохранения.

По его словам, больница Вазир-Акбар-Хан в центре Кабула заявила, что получила тела 145 убитых. Чиновник подчеркнул, что данная атака является «одним из самых смертоносных терактов 20-летней войны в Афганистане».

Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане
Чем американские власти ответят на убийство своих военных в Кабуле

Среди жертв есть и американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

В заявлении Белого дома 27 августа отмечалось, что администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. С того момента ситуация в аэропорту города осложнилась.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021