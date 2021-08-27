В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни

Администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана. Об этом говорится в заявлении Белого дома от 27 августа.

«Сегодня утром президент [Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США [Камала Харрис] присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. [Члены команды] проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», — пишет пресс-служба администрации США.

Как рассказали очевидцы корреспонденту «РИА Новости», представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и силы иностранных государств призвали собравшихся в районе аэропорта Кабула людей не толпиться в связи с вероятностью взрывов.

Ранее в этот же день представитель Пентагона Джон Кирби указал, что власти США ожидают повторения террористических атак в Кабуле в будущем и готовы им противодействовать.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

По последним данным, число погибших достигло 170 человек. Среди жертв есть американские военнослужащие.

В тот же день Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Уже в пятницу СМИ сообщили о стрельбе у ворот кабульского аэропорта, но никаких подробностей не приводилось.