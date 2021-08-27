Прямой эфир
Общество
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
Общество
Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью
Мир
В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни
Общество
Прокуратура начала проверку после возврата самолета в аэропорт вылета в Сургуте
Общество
Кузнецова призвала сделать благополучную семью национальной идеей
Общество
В Краснодаре полицейского с сообщниками заподозрили в похищении человека
Мир
Двое британцев погибли в результате взрывов в Кабуле
Спорт
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» трансфер Роналду
Мир
Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12

В США допустили возможность новых терактов в Кабуле в ближайшие дни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана. Об этом говорится в заявлении Белого дома от 27 августа.

Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане
Чем американские власти ответят на убийство своих военных в Кабуле

«Сегодня утром президент [Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США [Камала Харрис] присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. [Члены команды] проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», — пишет пресс-служба администрации США.

Как рассказали очевидцы корреспонденту «РИА Новости», представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и силы иностранных государств призвали собравшихся в районе аэропорта Кабула людей не толпиться в связи с вероятностью взрывов.

Ранее в этот же день представитель Пентагона Джон Кирби указал, что власти США ожидают повторения террористических атак в Кабуле в будущем и готовы им противодействовать.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

По последним данным, число погибших достигло 170 человек. Среди жертв есть американские военнослужащие.

В тот же день Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Уже в пятницу СМИ сообщили о стрельбе у ворот кабульского аэропорта, но никаких подробностей не приводилось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021