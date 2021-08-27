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Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула

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У ворот в аэропорт столицы Афганистана Кабула вновь звучит стрельба, сообщает 27 августа портал Insider Paper.

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Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Стрельба около восточных ворот аэропорта афганской столицы Кабула», — говорится в сообщении в Twitter.

Другие подробности не приводятся, отмечает «Газета.ru».

15 августа боевики радикальной движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В тот же день иностранные дипломатические ведомства начали эвакуацию своих сотрудников из региона.

26 августа у аэропорта Кабула прозвучало несколько взрывов, в результате которых, по последним данным телеканала Al Jazeera, погибли 110 человек.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

По информации главы центрального командования США генерала Кеннета Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ реальна, Вашингтон готов к новым атакам. Он также сообщил, что в результате атаки погибли 12 военнослужащих США.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

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