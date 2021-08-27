Пентагон опроверг информацию о втором взрыве в Кабуле

В Пентагоне располагают данными только об одном взрыве 26 августа в районе аэропорта Кабула, а не о двух, как сообщалось ранее. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил генерал Уильям Тейлор на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <...> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», — цитирует его Swissinfo.

Также перед журналистами выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он указал, что власти США ожидают повторения террористических атак в Кабуле в будущем.

«Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем», — сказал Кирби.

По его словам, разведка США выяснила, какие силы угрожают безопасности воздушной гавани Кабула. Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон располагает достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.

26 августа у кабульского аэропорта прозвучало несколько взрывов. Как передавал телеканал Sky News, один взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, другой — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого корреспондент RT Мурад Газдиев сообщал о третьем взрыве.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

По последним данным, число погибших достигло 170 человек. Среди жертв есть американские военнослужащие.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

Уже в пятницу СМИ сообщили о стрельбе у ворот кабульского аэропорта, но никаких подробностей не приводилось.