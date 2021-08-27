Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане

Кабульские теракты 26 августа, в которых погибли более 170 человек, включая 13 американских военных США, не поколебали решимости Джо Байдена вывести войска из страны к 31 августа. Этот шаг уже используется против него политическими оппонентами. Тем не менее, без ответа инцидент не останется. Президент США приказал разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и инфрастуруктуре группировки ИГИЛ (запрещена в России) в Афганистане . После завершения эвакуации Пентагон готовится начать кампанию бомбардировок . Какие возможности остались у него для борьбы с террористами в Афганистане и можно ли победить их авиаударами, разбирались «Известия».

Потеря лица

Пентагон перебрасывает в Катар дополнительные стратегические бомбардировщики B-52 и самолёты-заправщики, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. В то же время сосредоточения дополнительных наземных войск в регион, сверх уже собранных для обеспечения эвакуации из Кабула, пока не замечено, добавили они.

Владимир Путин 27 августа провёл совещание с постоянными членами Совбеза страны, обсудив на нём ситуацию в Афганистане. По сообщению пресс-службы Кремля были затронуты дипломатические, военные и гуманитарные вопросы. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российские спецслужбы днем и ночью отслеживают ситуацию там, прогнозируя разные сценарии её развития. Новых операций по вывозу людей из Афганистана не планируется, но всё будет зависеть от изменений обстановки.

Массовая гибель американских военных и афганцев дополнительно поколебала позиции демократов в США. До терактов президент Джо Байден заявлял, что целью операции в Афганистане было ликвидация там террористических группировок, угрожающих Соединённым Штатам. Крупномасштабный теракт в столице продемонстрировал, что позиции ИГИЛ по-прежнему сильны.

Руки помощи Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин считает, что Республиканская партия страны использует ситуацию с Афганистаном против демократов, как те в свое время применили тематику коронавируса против предыдущего президента США Дональда Трампа. Эксперт подчеркнул, что это совершенно нормально в борьбе за власть, добавив, что о морали в политике редко когда удается говорить, особенно если в стране лишь две партии.

По словам эксперта, теракт в Кабуле — одно из самых трагических событий для вооруженных сил США в Афганистане. Потери уступили масштабами только инциденту 2011 года, когда был сбит американский вертолет в провинции Вардак и погибли 38 военнослужащих.

— То, что демократы сейчас делают с эвакуацией, это крупнейший провал с 20 января — момента инаугурации Байдена, — рассказал Александр Домрин . — Причём для Соединенных Штатов он будет наибольшим не только за период президентства Байдена. В плане «потери лица», что очень важно, он останется тёмным пятном не просто на демократах, но на всей новейшей истории Соединенных Штатов.

Дальний край

Воздушная кампания США в Афганистане не будет такой же интенсивной, какой она была в Ираке и Сирии. Соединённые Штаты лишились всех своих авиабаз в стране, а в соседних государствах их нет. Ближайшая крупная расположена в Катаре, более чем в полутора тысячах километров от районов максимальной активности радикальных исламистов.

Напор с высоты Бывшая авиабаза ВВС США Баграм Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Позиции ИГИЛ в стране хорошо известны, они расположены в горных районах у границы с Пакистаном. По ним можно, конечно, нанести удары, но проблему терроризма в Афганистане это не решит, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Даже если уничтожить основные лагеря ИГИЛ, всё равно останутся многочисленные ячейки, действующие в том же Кабуле в подпольном режиме, — рассказал «Известиям» эксперт. — После перехода территорий под власть талибов (движение запрещено в России. — «Известия»), они не прекратили существование. Этих террористов очень непросто вычислить и полностью ликвидировать. При опасности они через границу могут уйти в Пакистан, где тоже далеко не всё контролируется правительственными войсками и действуют ответвления ИГИЛ. А затем вернуться и навербовать новых сторонников. В этом и есть основная трудность борьбы с ними.

Пентагон вывел почти всю свою авиацию из Афганистана в начале июля 2021 года. В стране осталась лишь группа транспортных и боевых вертолётов, которая помогает в эвакуации из кабульского аэропорта. Она будет вывезена вместе с последними войсками.

После этого из-за географического положения Афганистана США придётся полностью полагаться на разрешения других государств для пролёта ударной авиации и беспилотников к целям в этой стране. Ключевым будет получение разрешения от Пакистана и постсоветских государств Центральной Азии, добиться которого может быть непросто.

Напор с высоты Солдаты США, прибывшие в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации мирных жителей Афганистана Фото: REUTERS/Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force

Помимо бомбардировщиков B-52 и B-1B ВВС США могут применить дальние ударные беспилотники. Свою собственную охоту на командиров боевиков в регионе, включая соседний Пакистан, много лет ведёт ЦРУ. Его дроны проводят точечные ликвидации лидеров нескольких террористических группировок, которые считаются наиболее опасными для США.

При необходимости помочь ударами смогут и ВМС. Регион Персидского залива находится в зоне ответственности 5-го флота США. Здесь постоянно дежурят одна-две авианосные группы. Когда Вашингтон начал в 2001 году войну против запрещенного в России «Талибана», вылеты стратегических бомбардировщиков активно поддерживала палубная авиация с кораблей в Аравийском море.

Сомнительные соратники

Опыт ближневосточных конфликтов XXI века продемонстрировал США, что без надежных наземных войск проблему терроризма решить невозможно. И в Ираке, и в Сирии американцы не ограничивались авиаударами, а готовили местные наземные войска, которые брали под контроль территорию при содействии авиации Пентагона. Иногда для этого привлекались даже исламистские группировки.

Для обеспечения эвакуации из Кабула американским военным пришлось наладить прямые каналы взаимодействия с бывшими врагами из «Талибана». Тем не менее, движение по-прежнему находится в международных списках террористических организаций и напрямую поддержать его авиацией в борьбе с ИГИЛ для Пентагона проблематично.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пояснил «Известиям», что внутри группировки талибов есть отдельные кланы, которые сохраняют близкие связи с другими радикальными движениями, в частности, с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещённая в России).

Напор с высоты Эвакуация мирного населения Афганистана Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul

— В «Талибане» это «Сеть Хаккани». Они всегда присутствовали в руководстве талибов и считаются более подготовленным ответвлением внутри движения с боевой точки зрения. Об их связях с «Аль-Каидой» говорилось в июньском докладе ООН , — отметил эксперт. — Но контакты с этой группировкой сейчас не афишируются. События последних дней и анализ поведения лидеров талибов позволяет говорить, что движение сейчас в переходном периоде, во всяком случае, с точки зрения публичных заявлений. Сложно сказать, каким оно останется после 31 августа.

В Минобороны США уже заявили, что «Талибан» с апреля до конца июня текущего года продолжал предоставлять убежище боевикам «Аль-Каиды» на афганской территори и. Тем не менее, после взятия под контроль Афганистана представители политического крыла движения подтвердили намерение изгнать с территории страны остальные террористические группировки.

Уже после совершения терактов 26 августа талибы сообщили, что провели несколько операций против ИГИЛ в провинциях Кунар и Нангархар. Им удалось уничтожить три блокпоста противника и убить 25 боевиков.