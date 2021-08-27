Блок любит троицу: Лавров указал ЕС на невынесенные уроки из Ливии и Ирака

Попытка навязывания своей системы ценностей не раз подводила Запад, на этот раз провал произошел в Афганистане — об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с итальянским коллегой . Он отметил, что Москва присоединяется к соболезнованиям по поводу трагедии 26 августа в Кабуле. Россия будет координировать действия по афганскому кризису, прежде всего, со своими союзниками — в рамках ОДКБ и ШОС . Обсудили стороны и возобновление туризма в Италию. Республика, которая еще год назад серьезнее всех в Европе страдала от пандемии, оправилась от удара и надеется в скором времени начать принимать российских туристов. Но не будет пренебрегать правилами Евросоюза и планирует ждать одобрения «Спутника V».

Кто на чем стоит

В Риме Сергей Лавров встретился с председателем Совета министров Италии Марио Драги. А позже провел переговоры с министром иностранных дел Луиджи ди Майо . Встреча была омрачена вчерашними событиями в Кабуле. 26 августа в афганской столице произошла серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек, число раненых приближается к двум сотням. Среди них американские военные. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики ИГ (движение запрещено в РФ). Это первый теракт с момента смены власти в Афганистане.

Италия в лице премьер-министра Марио Драги высказывается за ведение диалога с новыми властями в Кабуле . Ранее он отметил, что в скором времени пройдет экстренное заседание G20, где основным вопросом станет кризис в Афганистане. Италия сейчас председательствует в «большой двадцатке».

Рим считает, что решение кризиса состоит из пяти пунктов , среди них: защита гражданского населения, доступ международных организаций в Афганистан для предоставления гумпомощи, решение миграционного кризиса. Последним пунктом стоит борьба с терроризмом .

Блок любит троицу Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Италии Марио Драги Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Сергей Лавров обратил внимание на расстановку пунктов, поразившись, что борьба с терроризмом стоит последней в этом списке . Он отметил, что для России сейчас крайне важно обеспечить безопасность своих союзников на южных рубежах и этот вопрос будет обсуждаться, прежде всего, в рамках следующих заседаний ОДКБ и ШОС.

Луиджи ди Майо попытался оправдаться, объяснив, что борьба с терроризмом никогда не уходила на второй план и весь пакет мер надо рассматривать вкупе.

— Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы . Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны , — подчеркнул Сергей Лавров.

Что же касается встречи G20, то Москва ждет ее концептуального содержания.

— Надо понять какова будет добавленная стоимость «двадцатки» , — отреагировал российский министр на слова итальянского коллеги о значимости формата и важности диалога с Россией, как одного из главных союзников в глобальных вызовах и угрозах.

Более того, в G20 не участвуют Пакистан, Иран и другие — без них диалог о судьбе кризиса соседа просто невозможен, считает Сергей Лавров. Италия обещала подумать над тем, чтобы все эти вопросы учесть.

Блок любит троицу Фото: Global Look Press/Xinhua/Stringer

Также в конце сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Там российская делегация намерена поднять вопрос афганского кризиса на заседании Совета Безопасности организации.

По словам военного политолога Владимира Евсеева, Москва заинтересована в стабилизации ситуации в республике, для этого необходимо сохранить у власти умеренных талибов (движение запрещено в РФ) и не допустить их радикализации или сближения с другими террористическими группировками.

— Для продолжения диалога с талибами было бы целесообразно пересмотреть списки террористов, в первую очередь по линии Совета Безопасности ООН . В этом случае и Россия, не нарушая своих международных обязательств, могла бы поступить аналогично. Это крайне необходимо как для возобновления Московского формата консультаций по Афганистану, так и существенно снижения серьезных вызовов для стран Центральной Азии , — заметил политолог.

Красный цвет

Не обошлось и без обсуждения туризма и признания сертификатов вакцин . Европейская страна пережила три месяца строжайшего локдауна, который оставил неизгладимый след на итальянцах и экономике страны. Всего за год число инфицированных в 60-миллионной республике дошло почти до 3 млн.

Сейчас ситуация стабилизировалась. И хотя в стране ежедневно заболевает около 5 тыс. человек, с помощью вакцинации люди перестали бояться выходить на улицы. На данный момент разными препаратами привились около 69% населения.

Теперь Италия ждет, когда и в России ситуация станет лучше и ее вычеркнут из списка с красным уровнем угрозы . Республика — одно из любимейших мест для туризма среди россиян. Однако сейчас на курорты «сапога» попасть можно лишь по уважительной причине: по работе, учебе, для лечения или в случае, если есть постоянный вид на жительство.

Блок любит троицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Европейская страна в 2019 году стала самой популярной среди наших туристов после Турции. Ежегодно она принимала около 1 млн россиян. Однако теперь этот поток свелся практически к нулю .

При этом нельзя сказать, что главные площади Рима опустели. Как пишут местные СМИ, август может стать рекордным по показателям внутреннего туризма . Так, около 13 млн итальянцев могут воспользоваться отелями в разных городах своей страны, что положительно скажется на отрасли.

Как отметил на пресс-конференции Сергей Лавров, Москва надеется на возобновление туристического потока. Более того, он обратил внимание на то, что, например, граждане Сан-Марино (где большинство привилось «Спутником V») свободно въезжают на территорию большого соседа . Россияне же, привитые тем же препаратом, нет.

Блок любит троицу Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо во время встречи в Риме Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Луиджи ди Майо, в свою очередь, заметил, что страна ожидает одобрения российской вакцины «Спутник V» европейским агентством лекарственных средств. Что же касается граждан Сан-Марино, то для них правила изменились: теперь они должны ревакцинироваться одним из одобренных в ЕС препаратов , чтобы получить распространенный в недавнем прошлом на всей территории союза «зеленый паспорт».