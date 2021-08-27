Блок любит троицу: Лавров указал ЕС на невынесенные уроки из Ливии и Ирака
Попытка навязывания своей системы ценностей не раз подводила Запад, на этот раз провал произошел в Афганистане — об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с итальянским коллегой. Он отметил, что Москва присоединяется к соболезнованиям по поводу трагедии 26 августа в Кабуле. Россия будет координировать действия по афганскому кризису, прежде всего, со своими союзниками — в рамках ОДКБ и ШОС. Обсудили стороны и возобновление туризма в Италию. Республика, которая еще год назад серьезнее всех в Европе страдала от пандемии, оправилась от удара и надеется в скором времени начать принимать российских туристов. Но не будет пренебрегать правилами Евросоюза и планирует ждать одобрения «Спутника V».
Кто на чем стоит
В Риме Сергей Лавров встретился с председателем Совета министров Италии Марио Драги. А позже провел переговоры с министром иностранных дел Луиджи ди Майо. Встреча была омрачена вчерашними событиями в Кабуле. 26 августа в афганской столице произошла серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек, число раненых приближается к двум сотням. Среди них американские военные. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики ИГ (движение запрещено в РФ). Это первый теракт с момента смены власти в Афганистане.
Италия в лице премьер-министра Марио Драги высказывается за ведение диалога с новыми властями в Кабуле. Ранее он отметил, что в скором времени пройдет экстренное заседание G20, где основным вопросом станет кризис в Афганистане. Италия сейчас председательствует в «большой двадцатке».
Рим считает, что решение кризиса состоит из пяти пунктов, среди них: защита гражданского населения, доступ международных организаций в Афганистан для предоставления гумпомощи, решение миграционного кризиса. Последним пунктом стоит борьба с терроризмом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Италии Марио Драги
Сергей Лавров обратил внимание на расстановку пунктов, поразившись, что борьба с терроризмом стоит последней в этом списке. Он отметил, что для России сейчас крайне важно обеспечить безопасность своих союзников на южных рубежах и этот вопрос будет обсуждаться, прежде всего, в рамках следующих заседаний ОДКБ и ШОС.
Луиджи ди Майо попытался оправдаться, объяснив, что борьба с терроризмом никогда не уходила на второй план и весь пакет мер надо рассматривать вкупе.
— Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны, — подчеркнул Сергей Лавров.
Что же касается встречи G20, то Москва ждет ее концептуального содержания.
— Надо понять какова будет добавленная стоимость «двадцатки», — отреагировал российский министр на слова итальянского коллеги о значимости формата и важности диалога с Россией, как одного из главных союзников в глобальных вызовах и угрозах.
Более того, в G20 не участвуют Пакистан, Иран и другие — без них диалог о судьбе кризиса соседа просто невозможен, считает Сергей Лавров. Италия обещала подумать над тем, чтобы все эти вопросы учесть.
Также в конце сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Там российская делегация намерена поднять вопрос афганского кризиса на заседании Совета Безопасности организации.
По словам военного политолога Владимира Евсеева, Москва заинтересована в стабилизации ситуации в республике, для этого необходимо сохранить у власти умеренных талибов (движение запрещено в РФ) и не допустить их радикализации или сближения с другими террористическими группировками.
— Для продолжения диалога с талибами было бы целесообразно пересмотреть списки террористов, в первую очередь по линии Совета Безопасности ООН. В этом случае и Россия, не нарушая своих международных обязательств, могла бы поступить аналогично. Это крайне необходимо как для возобновления Московского формата консультаций по Афганистану, так и существенно снижения серьезных вызовов для стран Центральной Азии, — заметил политолог.
Красный цвет
Не обошлось и без обсуждения туризма и признания сертификатов вакцин. Европейская страна пережила три месяца строжайшего локдауна, который оставил неизгладимый след на итальянцах и экономике страны. Всего за год число инфицированных в 60-миллионной республике дошло почти до 3 млн.
Сейчас ситуация стабилизировалась. И хотя в стране ежедневно заболевает около 5 тыс. человек, с помощью вакцинации люди перестали бояться выходить на улицы. На данный момент разными препаратами привились около 69% населения.
Теперь Италия ждет, когда и в России ситуация станет лучше и ее вычеркнут из списка с красным уровнем угрозы. Республика — одно из любимейших мест для туризма среди россиян. Однако сейчас на курорты «сапога» попасть можно лишь по уважительной причине: по работе, учебе, для лечения или в случае, если есть постоянный вид на жительство.
Европейская страна в 2019 году стала самой популярной среди наших туристов после Турции. Ежегодно она принимала около 1 млн россиян. Однако теперь этот поток свелся практически к нулю.
При этом нельзя сказать, что главные площади Рима опустели. Как пишут местные СМИ, август может стать рекордным по показателям внутреннего туризма. Так, около 13 млн итальянцев могут воспользоваться отелями в разных городах своей страны, что положительно скажется на отрасли.
Как отметил на пресс-конференции Сергей Лавров, Москва надеется на возобновление туристического потока. Более того, он обратил внимание на то, что, например, граждане Сан-Марино (где большинство привилось «Спутником V») свободно въезжают на территорию большого соседа. Россияне же, привитые тем же препаратом, нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо во время встречи в Риме
Луиджи ди Майо, в свою очередь, заметил, что страна ожидает одобрения российской вакцины «Спутник V» европейским агентством лекарственных средств. Что же касается граждан Сан-Марино, то для них правила изменились: теперь они должны ревакцинироваться одним из одобренных в ЕС препаратов, чтобы получить распространенный в недавнем прошлом на всей территории союза «зеленый паспорт».
В ходе переговоров министры не затрагивали тему антироссийских санкций. Ранее итальянские СМИ писали, что Сергей Лавров якобы приехал просить Рим содействовать в отмене рестрикций. В ответ на это глава МИД РФ четко заявил: «Это неправда». Москва никогда не будет обсуждать со странами, которые активно пользуются санкционным режимом, снятие этих мер. «Мы никогда не будем выпрашивать послабления», — заключил шеф российской дипломатии.