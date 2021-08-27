Американист оценил требование об отставке Байдена

Республиканская партия США использует события в Афганистане против Демократической партии и президента страны Джо Байдена, как в свое время демократы использовали коронавирус против предыдущего главы государства Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин, комментируя призыв республиканцев к отставке американского лидера.

«Байден — человек партии, он боец. Он понимает, что ему, собственно, ничего не грозит, он уходящая фигура, но как боец партии он берет весь шквал на себя», — сказал он.

По словам эксперта, Республиканская партия страны использует ситуацию с Афганистаном против демократов, как они в свое время использовали коронавирус против Трампа. Домрин подчеркнул, что это совершенно нормально в борьбе за власть. О морали в политике редко когда удается говорить, особенно если в стране лишь две партии, добавил он.

По словам эксперта, это одно из самых трагических событий для вооруженных сил США в Афганистане. При этом он напомнил, что в 2011 году был сбит вертолет в провинции Вардак. Тогда погибли 38 человек.

«Конечно, то, что демократы сейчас делают, это крупнейший провал с 20 января — момента инаугурации Байдена. Это крупнейший провал Соединенных Штатов даже не в период президентства Байдена. Это крупнейший провал США в плане «потери лица», а это очень важно. <…> это будет такое темное пятно не просто на демократах, но на новейшей истории Соединенных Штатов», — подметил эксперт.

С предложением об отставке или импичменте Байдена члены Республиканской партии США выступили накануне. Ранее, 26 августа, нынешний глава Белого дома взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). В свою очередь, администрация Байдена также прокомментировала данное требование, призвав США объединиться для ответа террористам.

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. В качестве знака скорби флаги Соединенных Штатов на территории Белого дома и федеральной собственности будут вывешены наполовину.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших достигло 110 человек.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из страны до указанного срока — 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.