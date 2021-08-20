Фальков рассказал о противоэпидемических мерах для вузов в новом учебном году

В новом учебном году противоэпидемические меры для вузов не изменятся. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет», — сказал он телеканалу «Россия 24».

Кроме того, глава Минобрнауки заявил, что решение о вакцинации преподавателей в вузах будет приниматься на уровне регионов.

«Для преподавателей ситуация зависит от субъекта и от решения главного санитарного врача. Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были введены. И наши университеты, как законопослушные организации и коллективы, прислушались и соответствующую работу провели. Что касается количества вакцинированных, то оно разнится в зависимости от субъекта к субъекту», — заключил Фальков.

17 августа глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Глава Минобрнауки также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития. Он заявил, что «нужно развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации».

Ранее в этот день ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате. Он уточнил, что в онлайн-формате могут проходить потоковые лекции, а в очном — практические занятия в группах.

При этом Садовничий отметил, что в будущем для заселения в общежития может быть введено обязательное тестирование студентов на коронавирус.

9 августа в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен студентам, прошедшим вакцинацию. Так, студентов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

В связи с тем что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, указали в министерстве.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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