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Попова порекомендовала студентам вакцинироваться от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Об этом заявила в четверг, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Обязательности для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант, для того чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Она отметила, что вакцинация поспособствует избежать рисков при начале учебного года. В частности, важна защита студентов, которые контактируют с большим количеством людей.

Попова также выразила надежду на то, что учебный год в российских школах и вузах начнется в традиционном очном формате. Она добавила, что «если мы будем соблюдать все правила, тогда дополнительного осложнения эпидситуации возникнуть не должно».

25 июля в Минобрнауки России сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию. Как сообщал глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, с учащимися начали проводить разъяснительную работу в пользу вакцинации.

Ранее, 23 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что власти не планируют вводить в стране обязательную вакцинацию для допуска к обучению.

При этом студентам старше 18 лет перед началом учебного года рекомендуется сделать прививку, отмечал министр.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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