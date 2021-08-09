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Минобрнауки утвердило рекомендации по организации обучения непривитых студентов

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Студентов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, целесообразно будет перевести на удаленное обучение. Об этом 9 августа сказано в рекомендациях Минобрнауки, которые были утверждены замминистра Дмитрием Афанасьевым.

Также образовательным учреждениям рекомендовали запрашивать сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни или медотводе у тех, кто заселяется в общежитие. Кроме того, рекомендуется проводить отдельные экзамены для вакцинированных и невакцинированных студентов.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

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Вакцинация иностранных студентов, как следует из документа, должна быть организована за счет учебных заведений, добавляет «Газету.ру».

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации)», — говорится в документе.

Рекомендации будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 августа сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

До этого, 25 июля, в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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