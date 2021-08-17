Вузы в России начнут учебный год в гибридном формате

Вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате. Об этом 17 августа сообщил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий по итогам заседания Российского союза ректоров.

«Общее наше мнение, что он (учебный год. — Ред.) должен начаться в очном формате, но с участием смешанной формы в тех случаях, когда это необходимо», — сказал он.

Садовничий также отметил, что в онлайн-формате могут проходить потоковые лекции, а в очном — практические занятия в группах.

Кроме того, по словам ректора МГУ, все российские университеты успешно завершили приемную кампанию.

Ранее, 9 августа, в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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