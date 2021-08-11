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Тяните билет, доставайте справку: каким будет начало учебного года в вузах

Столичные университеты — о том, какие правила будут действовать при посещении занятий и заселении в общежитие
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Тяните билет, доставайте справку: каким будет начало учебного года в вузах
2021-08-10 14:42:22">
2021-08-10 14:42:22
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Правила посещения высших учебных заведений в новом году утвердило Минобрнауки. Из документа, который попал в СМИ в начале недели, следует, что ведомство предлагает вузам предусмотреть различные форматы обучения в зависимости от наличия у студентов справки о перенесенном COVID-19 или сертификата о сделанной прививке. Учитываться эти документы могут и при заселении в общежитие. Позднее в ведомстве подчеркнули, что о принудительной вакцинации речи в любом случае не идет, а рекомендации планируется дополнительно обсудить со всеми заинтересованными сторонами. Тем временем вузы уже ведут подготовку к осени — в каком формате планируется начать новый учебный год и какие противоэпидемиологические требования могут предъявляться к студентам и преподавателям, «Известия» выяснили у нескольких столичных учебных заведений.

На экзамен и в общежитие со справкой

Привить формат: вузы получат рекомендации по защите от COVID-19
Станет ли вакцинация обязательным условием очного обучения

Рекомендации Минобрнауки, которые касаются организации процесса обучения студентов в условиях пандемии коронавирусной инфекции в новом учебном году, были утверждены 29 июля, однако попали в СМИ только в понедельник, 9 августа.

Исходя из них, ведомство не настаивает на обязательной вакцинации студентов, при этом тех, у кого нет сертификата о прививке или справки о перенесенном COVID-19, предлагается оставить на дистанционном обучении.

Справки о вакцинации, перенесенной болезни или документы о медотводе могут также потребоваться для заселения в общежитие. Для тех, кто не сделал прививку от коронавирусной инфекции, не переболел COVID-19, также предлагается организовать отдельные экзамены с применением электронного обучения и установить для них «особый режим посещения» учебных корпусов.

Тяните билет
студенты общежитие заселение
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В то же время для студентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или могут предоставить документ о вакцинации, предлагается предусмотреть очную форму обучения.

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Комментируя рекомендации для «Известий», в Минобрнауки отметили, что рекомендации предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации. При этом речь не идет о принудительной вакцинации студентов.

— Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки, — подчеркнул глава ведомства Валерий Фальков.

В министерстве пояснили, что планируют в ближайшее время обсудить рекомендации «со всеми заинтересованными участниками», включая студентов, преподавателей, ректоров и экспертное сообщество.

— По результатам обсуждений будут даны исчерпывающие разъяснения, — отметили изданию в пресс-службе.

«Обучающиеся в зоне риска»

В большинстве опрошенных изданием вузов уже сейчас готовятся к тому, чтобы начать учебный год в смешанном формате, совмещая очные и дистанционные занятия. Связано это как с противоэпидемиологическими мерами, так и с тем, что многие иностранные студенты не смогут въехать в Россию из-за существующих ограничений.

Тяните билет
студенты вуз
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— На данный момент планируется, что очные занятия могут посещать вакцинированные или переболевшие коронавирусом в последние полгода студенты ВШЭ, а также те, у которых есть официальный медицинский отвод от вакцинации. Первокурсники будут допускаться на очные занятия до 30 сентября 2021 года. Они будут иметь возможность сделать прививку в медпункте ВШЭ, — пояснили «Известиям» в пресс-службе НИУ ВШЭ.

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Там отметили, что студенты, не достигшие 18 лет и, следовательно, не имеющие возможности сделать прививку от коронавируса, тоже смогут посещать занятия, а за месяц до своего совершеннолетия получат уведомление о необходимости сделать прививку.

Остальные студенты относятся к «обучающимся в зоне риска», объясняют в НИУ ВШЭ:

— Они допускаются на офлайн-занятия только в группах не более 15 человек в одной аудитории с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно.

При этом все обучающиеся в любом случае получат нужный объем знаний, подчеркивают в высшем учебном заведении. Совмещать очные и дистанционные занятия с начала года планируют и в РУДН.

На текущий момент планируется, что семинарские занятия будут проходить очно с параллельным применением дистанционных технологий. Это необходимо, в частности, для тех иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ. Потоковые лекции, на которых будет присутствовать более 75 студентов, будут проходить в дистанционном режиме, — сообщил «Известиям» ректор РУДН Олег Ястребов.

Учебное расписание, по его словам, прорабатывается таким образом, чтобы группы пересекались минимально — например, время обеда и начала занятий будет разным. Отдельное внимание будут уделять практико-ориентированным дисциплинам, которые могут предполагать личное присутствие — например, по медицинским специальностям.

— Каждый факультет, институт, академия РУДН готовит приказ, в котором будут учтены особенности обучения той или иной профессии, — отметил Олег Ястребов.

Тяните билет
студент дистанционное обучение
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В части высших учебных заведений с оптимальным форматом работы определяются сейчас.

— Университет прорабатывает оптимальную модель начала учебного года с учетом уровня заболеваемости в Москве и нормативных документов, регулирующих деятельность образовательных организаций в таких условиях, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Московского городского педагогического университета (МГПУ).

В МГУ ранее сообщили, что планируют начинать учебный год в очном формате. В некоторых вузах не ответили на запрос издания о планах на новый учебный год либо пояснили, что пока не располагают необходимой информацией.

Вакцинация как одно из условий

Обратят внимание в высших учебных заведениях и на наличие справки о вакцинации. Некоторые вузы также готовы будут предоставить своим студентам возможность получить вакцину на территории кампуса.

Так, в НИУ ВШЭ пояснили, что она потребуется для посещения очных занятий и при заселении в общежитие.

— Пройти вакцинацию будет возможно в медпункте ВШЭ, — отметили в пресс-службе.

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В Московском педагогическом государственном университете «Известиям» пояснили, что сейчас администрация прорабатывает вопрос о том, в каких конкретно ситуациях наличию прививок будет уделяться «повышенное внимание». В том числе в администрации опираются и на рекомендации Минобрнауки, принятые в конце июля.

— Уже сейчас можно сказать, что наличие у студентов вакцинации может стать одним из условий для допуска к ряду видов учебных занятий (прежде всего к педагогической практике, предусматривающей непосредственный контакт с воспитанниками детсадов и школьниками), волонтерской деятельности, а также к участию в спортивно-массовых мероприятиях, — рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков.

МПГУ планирует организовать вакцинацию на своей территории силами медиков приглашенных профильных медицинских учреждений, отметил он.

Тяните билет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В НИТУ МИСИС уже сейчас прошли вакцинацию около 80% сотрудников, большинство сделали прививку двумя компонентами, рассказала ректор университета Алевтина Черникова. По ее словам, в вузе сейчас проводят информационную кампанию среди студентов.

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Справки потребуются и для заселения в общежития. Исключение опрошенные изданием вузы намерены сделать для студентов, которые не достигли совершеннолетия, а значит, в соответствии с рекомендациями Минздрава, пока не могут получить прививку от COVID-19 по независящим от них обстоятельствам.

В НИУ ВШЭ отмечают, что справка о наличии прививки от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях к вакцинации при заселении в общежитие потребуется, но только студентам-старшекурсникам.

Первокурсникам, часть из которых может быть несовершеннолетними, общежитие будут предоставлять без справки о прививке. При этом первокурсники получат возможность сделать прививку в медпункте ВШЭ.

Похожей политики намерены придерживаться и в МПГУ. Там отметили, что «никто не будет ущемлен в правах» на предоставление мест в общежитиях.

— Есть разные ситуации, и мы это понимаем. Кто-то из студентов не достиг совершеннолетия и не может вакцинироваться по этой объективной причине, кто-то имеет медицинский отвод. Всё это тоже учитывается, — отметил Алексей Лубков.

Иностранные граждане

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В НИТУ «МИСиС» «Известиям» пояснили, что въехать на территорию России сейчас могут только студенты из государств, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

— На сегодняшний день это 31 государство, но список постоянно обновляется. В течение 72 часов после въезда на территорию РФ студентам необходимо сдать повторный ПЦР-тест и до получения результатов соблюдать режим самоизоляции, — отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

В общежитиях университета, по ее словам, предусмотрена возможность для изоляции в отдельных комнатах. А студенты из стран, которые не войдут в список Роспотребнадзора, смогут продолжить занятия в дистанционном формате, реализованном в 2020/2021 учебном году. Как и большинство учебных заведений, в университете планируют начать этот год в смешанном формате, сделав ставку как на очные занятия, так и на цифровые технологии в образовании.

Тяните билет
студенты вуз температура
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Сама категория иностранных студентов очень разнородна, пояснил ректор МПГУ Алексей Лубков. Это касается не только эпидемиологической ситуации в их странах, но и процесса вакцинации. Так, по его словам, часть иностранных обучающихся не уехала домой на каникулах и уже успела привиться российскими вакцинами. Часть граждан стран, ранее закупивших «Спутник V», намерена сделать это в ближайшее время. В то же время есть и студенты, которые планируют привиться у себя на родине иностранными вакцинами.

— В этом случае мы ожидаем появления соответствующих официальных документов в отношении признания иностранных вакцин в России. В целом же для иностранных студентов будут действовать те же правила, что и для российских, над разработкой которых сейчас работает администрация университета, — отметил он.

Для студентов, которые не смогут приехать в Россию к началу занятий из-за пандемии, будет предусмотрена возможность заниматься полностью дистанционно, рассказал собеседник издания.

При этом в большинстве вузов исходят из возможности скорректировать формат обучения в течение учебного года. В НИУ ВШЭ, в частности, пояснили, что, устанавливая требования к студентам и преподавателям, ориентируются на соответствующие документы главного санитарного врача и правительства Москвы или администраций других городов, в которых расположены кампусы университета.

— Когда эпидемиологическая обстановка улучшится и будут известны новые рекомендации, требования к ограничениям на посещение корпусов будут пересмотрены, — пояснили пресс-службе.

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