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В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов

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Для заселения в общежития российские вузы не требуют от студентов сертификата о вакцинации от коронавируса, однако в будущем может быть введено обязательное тестирование на коронавирус. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий 17 августа.

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«Принято решение, что ребята будут селиться в общежития без сертификата о вакцинации независимо от того, откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем», — сказал он по итогам заседания союза.

По словам президента РСР, также обсуждается возможность приема в вузы студентов из всех стран, а не только тех, где границы открыты.

«60% сотрудников российских вузов уже прошли вакцинацию от коронавируса. Среди студентов доля привитых составляет 30%. Все университеты докладывают о том, что в основном 60% их сотрудников привиты. Это типичный показатель прививок по стране», — добавил Садовничий.

Также по итогам заседания союза было объявлено, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате.

9 августа в высшие учебные заведения были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

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