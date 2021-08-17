В большинстве вузов РФ учебный год начнется с 1 сентября

Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Об этом 17 августа заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности», — сказал министр.

Он уточнил, что 1 сентября учебный год начнут 96,4% вузов.

Кроме того, Фальков отметил, что иностранные студенты, которые не смогут прибыть в РФ к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате. Вузы в связи с этим должны будут обеспечить им параллельное очному дистанционное обучение.

Глава Минобрнауки также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

«Нужно развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих», — заключил он.

Ранее в этот день ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате. Он уточнил, что в онлайн-формате могут проходить потоковые лекции, а в очном — практические занятия в группах.

При этом Садовничий отметил, что в будущем для заселения в общежития может быть введено обязательное тестирование студентов на коронавирус.

Ранее, 9 августа, в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.