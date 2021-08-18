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Меркель и Байден обсудили ситуацию в Афганистане

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию в Афганистане, стороны договорились о сотрудничестве. Об этом в среду, 18 августа, сообщает кабмин ФРГ.

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«Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула», — приводит слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта Thompson Reuters.

Кроме того, лидеры стран сошлись в том, что нужно «вывести как можно больше нуждающихся в защите людей из Афганистана».

16 августа в ответ на критику, вызванную решением о выводе военных США из Афганистана, Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Официальные лица Пентагона и Госдепа также сообщили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В то же время спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сказал, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

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