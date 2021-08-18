Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане

Афганистан не будет демократическим государством. Об этом в среду, 18 августа, заявил представитель «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Вахидулла Хашими.

«Демократической системы (в стране) в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата и всё», — приводит его слова Reuters.

Кроме того, представитель талибов рассказал о планах создать новые национальные силы, в которые могут войти военнослужащие правительственных войск, если пожелают, пишет «Газета.ру».

17 августа представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Боевики также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о помиловании всех, кто был против них.

Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники движения заявили, что не хотят, чтобы женщины были жертвами. В то же время гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.