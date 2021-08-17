Талибы издали акт о помиловании всех противников движения

«Талибан» (запрещено в РФ) не хочет сводить счеты, члены движения издали акт о помиловании всех, кто был против них. Об этом заявил во вторник, 17 августа, на первой после захвата Кабула пресс-конференции официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Он отметил, что талибы не хотят сводить ни с кем счеты в Афганистане. Муджахид указал на то, что они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

По его словам, талибы обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афагнцев.

Вместе с этим ранее в этот день вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, и объявил о намерении заручиться поддержкой мировых лидеров. Граждан страны он призвал «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». По его словам, афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы вовсе не похожи на вьетконговцев.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

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