Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, и объявил о намерении заручиться поддержкой мировых лидеров. Об этом 17 августа он написал на своей странице в Twitter.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом», — заявил он.

Салех отметил, что на данный момент связывается с главами других государств.

Граждан страны он призвал «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана» (движение запрещено в РФ). По его словам, афганцы должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы вовсе не похожи на вьетконговцев. Он подчеркнул, что в отличие от США и НАТО афганцы никогда не теряли присутствия духа. Вместе с тем он отметил, что вести споры с американским лидером Джо Байденом по ситуации в Афганистане сейчас бесполезно и он сперва должен это «переварить».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». Ранее в опубликованной в 1989 году статье он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству. Он подчеркнул, что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.