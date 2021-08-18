Прямой эфир
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежище в Катаре
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Интернет
В Genius опровергли уход из России
Мир
Узбекистан сообщил о содействии ФРГ в эвакуации граждан из Афганистана
Общество
Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 19 августа
Мир
Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату
Сюжет:

17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Великий исход: афганцы устремились в соседние страны
Чем это грозит Европе и государствам на постсоветском пространстве

Представитель НАТО сообщил, что людей призывают не собираться в аэропорту Кабула, если у них нет при себе паспорта и визы.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Тогда же были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 16 августа, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В Госдепартаменте США в тот же день заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран. США намерены предоставить три свои военные базы для размещения до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021