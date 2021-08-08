Японцы раскритиковали судейство художественной гимнастики на ОИ

Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили сожаление в связи с решением судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По мнению большинства пользователей, выставленные россиянке оценки вызывают сомнение.

«Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» — написал yuk.

Пользователь под ником Cui, в свою очередь, отметил, что выступление Авериной «оставило впечатление чуда». Он уточнил, что 24 балла, которые дали россиянке, — это несправедливо.

Вместе с тем комментаторы подчеркнули, что олимпийское движение всё больше политизируется. По словам пользователя под ником u8b, для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, судейство Авериной — это постыдное явление.

Другой комментатор высказал предположение, согласно которому «Олимпиаду держат за горло США через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров».

«Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!» — выразил мнение monchan.

Читатель vis заключил, что «сестры Аверины — №1 мировой художественной гимнастики», несмотря на то, что данный вид спорта является тем, где «где выставить абсолютно объективные оценки сложно».

Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх. При этом 8 августа президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что FIG с опозданием работает над обращением ОКР.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) 8 августа отказался комментировать решение судей по данному инциденту.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира.

Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева 7 августа отметила, что обсуждала судейство финала с коллегами, по итогам переговоров они пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила россиянка Дина Аверина.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.