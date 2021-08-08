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Поздняков указал на запоздалую реакцию FIG на запрос по судейству на ОИ

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Международная федерация гимнастики (FIG) с опозданием работает над обращением Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросу судейства российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио. Об этом 8 августа заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

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«К сожалению, FIG пропустила дедлайн, который мы указали в письме», — отметил он. В итоге работа идет с опозданием.

7 августа ОКР сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева заявила, что данный случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. При этом она уточнила, что, похоже, главной задачей на этих соревнованиях «было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

Также в воскресенье глава Минспорта Олег Матыцин выразил надежду, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянкам и их соперницам в групповом многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио.

По словам министра, россиянки показали прекрасное выступление на Играх в Токио. Они справились с давлением, боролись и не сдавались, продемонстрировали большую выдержку.

«Поздравляю спортсменок, тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер-Усманову. Надеюсь, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянок и их соперниц», — добавил Матыцин.

Россиянки в воскресенье завоевала серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике на ОИ. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам выступления получили от судей 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии со счетом 92,100. Бронзу получила сборная Италии (87,700 балла).

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