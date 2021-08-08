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Российские «художницы» завоевали серебро ОИ в групповом многоборье

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Российские спортсменки завоевали серебряную медаль в групповом многоборье по художественной гимнастике и принесли команде Олимпийского комитета России (ОКР) 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает в воскресенье, 8 августа, издание «Спорт-Экспресс».

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Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам выступления получили от судей 90,400 балла.

Первое место заняла команда Болгарии со счетом 92,100, бронзу заполучила сборная Италии (87,700 баллов).

Таким образом, российские «художницы» впервые с 1996 года не смогли заполучить золото на Олимпиаде ни в индивидуальном, ни в групповом многоборье.

Накануне россиянка художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. Она указала на вопиющую ошибку Ашрам, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. Она заявила, что ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Спортсменка подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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