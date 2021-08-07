ОКР направил запрос в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал в субботу, 7 августа, запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации», — написал глава ОКР Станислав Поздняков на странице в Instagram.

Он также уточнил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

Ранее в этот день российская спортсменка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. Она подчеркнула, что Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа Группа и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева заявила, что данный случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. При этом она уточнила, что, похоже, главной задачей на этих соревнованиях «было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.