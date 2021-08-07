Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ

Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева заявила, что удивлена итогами финала индивидуального многоборья по художественной гимнастике на ОИ в Токио.

«Сегодняшняя ситуация на олимпийском гимнастическом помосте — самая грозная сторона нашего красивого вида спорта. К сожалению, нынешние правила таковы, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у представительницы Израиля Линой Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения», — сказала Робева в беседе с ТАСС в субботу, 7 августа.

Она уточнила, что новые правила абсолютно непонятны болельщикам и приводят к скандальным ситуациям. Гимнастка отметила, что сегодня обсуждала судейство финала с коллегами, по итогам переговоров они пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила россиянка Дина Аверина.

«Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде», — добавила Робева.

Вместе с тем спортсменка выразила сожаление, что негативные тенденции в развитии мировой художественной гимнастики продолжают преобладать. Она отметила, что надеялась на то, что главному тренеру сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Ирине Винер-Усмановой удастся переломить негативные тенденции в данном виде спорта, в котором, по словам Робевой, начали заниматься зарабатыванием очков за сложность в ущерб художественной составляющей, творчеству и уникальности вида спорта.

Робева подчеркнула, что Россия на сегодня является «самой сильной страной и ведущей школой в развитии художественной гимнастики».

При этом гимнастка уточнила, что выполнение сложного элемента с падением подчас оценивается более высоко, чем безукоризненное исполнение чуть менее сложного, по мнению составителей правил, элемента. В правилах нет необходимого баланса трудности и красоты, но созданы предпосылки защиты ошибок, которые совершают гимнастки, заключила Робева.

Ранее в этот день российская спортсменка Дина Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой. В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

Вместе с тем ОКР сформировал запрос по поводу данного судейства. Глава комитета Станислав Поздняков уточнил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.