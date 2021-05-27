Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза

Военные расходы Украины за семь лет увеличились более чем в четыре раза. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он отметил, что в 2014 году расходы Украины на оборону составили $2,2 млрд, тогда как в текущем году военные расходы достигли $9,2 млрд.

«C 2014 года численность Вооруженных сил Украины возросла со 140 тыc. до 246,5 тыс. военнослужащих, а военные расходы увеличились более чем в четыре раза <…> Но и этого нынешнему руководству в Киеве оказалось мало: 24 мая президент страны Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в соответствии с которым численность ВСУ планируется дополнительно увеличить до 261 тыс. человек», — сказал он.

Он заявил, что Украину намеренно милитаризируют, и это провоцирует агрессивные устремления сторонников силового решения в Донбассе.

«Политические спонсоры Киева фактически дают зеленый свет на совершение военных преступлений на востоке Украины, тренируют и обучают украинских военных и силовиков, выделяют военные ассигнования, накачивают страну вооружениями и боеприпасами», — объяснил Лукашевич.

Как добавил постпред РФ при ОБСЕ, такие «поощрительные сигналы» наталкивают Киев не на политическое урегулирование конфликта в Донбассе, а на «масштабную подготовку к дальнейшему ведению боевых действий».

«Подчеркнем — не к всеобъемлющему политическому урегулированию, а именно к продолжению вооруженной фазы конфликта», — подытожил он.

Ранее, 25 мая, стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.

18 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны –— члены альянса усилить присутствие в черноморском регионе.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении комиссии по стратегическому партнерству.

21 апреля стало известно, что Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.