«Белавиа» отменила рейсы в восемь стран с 27 мая по 30 октября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о вынужденной отмене рейсов в восемь стран с 27 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг.

Полеты прекратятся в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в российский Калининград.

«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград», — отмечается в заявлении.

Авиакомпания предложила изменить дату вылета или вернуть авиабилеты либо возместить полную стоимость без штрафов в течение года с момента их приобретения. «Белавиа» также выразила сожаления в связи с сложившейся ситуацией, в компании подчеркнули, что приложат все усилия для ее разрешения.

Ранее, 24 мая, саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Так, 26 мая Словакия запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование аэродромов страны самолетам «Белавиа».

При этом 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой. Кроме того, авиакомпания вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Отменены рейсы были также в Финляндию и Чехию.

Решение было связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту гражданского самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой, которая 25 мая заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел страны.

Страны ЕС и США резко отреагировали на случившееся и анонсировали принятие санкций против Минска. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти приняли необходимые меры из-за угрозы минирования самолета. Он также назвал лестью предположения о том, что случившееся было запланированной операцией белорусских спецслужб, и предъявил Западу требования компенсировать расходы Минска.