Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 70 россиян эвакуировали из сектора Газа
Общество
Вандалы разрисовали граффити корабль «Буран» на космодроме Байконур
Политика
Захарова назвала неуважением демонтаж флага России в Риге
Политика
ГД приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму
Мир
МИД Финляндии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с Ryanair
Экономика
В валютном балансе банковской системы России обнаружили дыру
Мир
Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
Общество
Российские моряки не обращались за помощью после столкновения с японским судном
Общество
В УФСИН опровергли этапирование Ефремова в Москву
Сюжет:

«Белавиа» приостановила полеты в Швецию до 30 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская авиакомпания «Белавия» вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Об этом говорится 26 мая в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Заполонили: против Белоруссии готовится новый пакет санкций
Минск обвинили в преследовании польского меньшинства

Причиной названо аннулирование разрешения на полеты со стороны Швеции. Пассажирам предлагается изменить дату вылета или вернуть билеты.

«Приносим свои извинения за неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы оперативно обрабатывать запросы пассажиров», — подчеркнули в компании.

Также авиакомпания приостанавливает полеты в Латвию до 25 июня. Отменяются рейсы в Минск и из латвийской столицы.

25 мая управление транспорта Швеции приняло решение временно отменить разрешение «Белавиа» на выполнение полетов между странами. Решение названо профилактическим.

25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой. В тот же день стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился основатель и бывший главред признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, ряд европейских авиакомпаний приостановил полеты над белорусской территорией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021