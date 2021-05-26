«Белавиа» приостановила полеты в Швецию до 30 октября

Белорусская авиакомпания «Белавия» вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Об этом говорится 26 мая в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Причиной названо аннулирование разрешения на полеты со стороны Швеции. Пассажирам предлагается изменить дату вылета или вернуть билеты.

«Приносим свои извинения за неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы оперативно обрабатывать запросы пассажиров», — подчеркнули в компании.

Также авиакомпания приостанавливает полеты в Латвию до 25 июня. Отменяются рейсы в Минск и из латвийской столицы.

25 мая управление транспорта Швеции приняло решение временно отменить разрешение «Белавиа» на выполнение полетов между странами. Решение названо профилактическим.

25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой. В тот же день стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился основатель и бывший главред признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, ряд европейских авиакомпаний приостановил полеты над белорусской территорией.