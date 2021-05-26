Шведский регулятор отозвал у «Белавиа» разрешение на полеты

Управление транспорта Швеции приняло решение временно отменить разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов между странами. Об этом говорится 25 мая в сообщении ведомства.

В качестве причин в управлении назвали инцидент с экстренной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и «безопасность гражданской авиации».

«Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта… Безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты», — приводятся в сообщении слова главы отдела судоходства и авиации Гуннара Юнгберга.

В заявлении ведомства отмечается, что управление «следит за развитием ситуации» и рекомендует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал воздушному судну «в целях безопасности» совершить посадку. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета.

После случившегося страны Запада раскритиковали Минск. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

Как сообщили 26 мая источники «Известий» из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны Евросоюза перевозчик в 2021 году может потерять около $50 млн.