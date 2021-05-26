Облетели в копеечку: белорусской авиаотрасли грозит потеря $100 млн

Санкции Евросоюза против Белоруссии могут обернуться для национального перевозчика Belavia потерей $50 млн, рассказали «Известиям» опрошенные собеседники из авиаотрасли . Они добавили, что «Белаэронавигация» не досчитается примерно $40-50 млн , поскольку европейские компании будут облетать воздушное пространство республики. Кроме того, на 5-10% вырастут цены на билеты в Турцию, Египет и Грузию, поскольку белорусским перевозчикам придется облетать территорию Украины . Между тем, как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), в ЕС началась подготовка новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Звучат и призывы ограничить импорт из республики. В парламенте Белоруссии «Известиям» сказали, что защита собственного суверенитета для них важнее , чем «сиюминутные потери от санкций стран коллективного запада».

Потери потерь

Из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны ЕС перевозчик может потерять уже в 2021 году порядка $50 млн , считают директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник «Известий» в крупной российской авиакомпании. По информации последнего, в июне на долю закрытых стран приходилось порядка 45% выставленных Belavia кресел. Аналитик «Национального рейтингового агентства» (НРА) Алла Юрова полагает, что авиакомпании может потребоваться финансовая помощь .

Belavia — главный пассажирский авиаперевозчик Белоруссии. На него приходится практически 100% республиканских объемов, говорится в отчетности компании за 2020 год. Основная доля перевозок — регулярные рейсы. В пандемийном году Belavia перевезла 1,7 млн человек, что на 62% меньше, чем в 2019-ом. На чартерных рейсах слетали 479 тыс. туристов, более 80% из них — в Египет и Турцию . Belavia в прошлом году удалось сохранить высокую долю транзита на регулярных рейсах — на уровне 45%, сказала «Известиям» Алла Юрова. Более 80% трансферных пассажиров авиакомпании обслуживается в аэропорту Минска.

Облетели в копеечку1 Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

По словам Александра Ланецкого, Belavia и минский аэропорт могут потерять как минимум 1 млн пассажиров из-за воздушной блокировки — это десятки миллионов долларов доходов в год для каждого предприятия . Экономика аэропорта Минска в допандемийное время в значительной мере зависела от транзитных пассажиров на международных линиях, напомнила Алла Юрова. Если в 2019 году трафик аэропорта достиг 5 млн пассажиров, то в 2020 году на фоне ограничений международного авиасообщения было обслужено на 62% меньше, — 1,9 млн. С санкционными ограничениями на рейсы в Европу возможности аэропорта по восстановлению трафика при открытии границ существенно уменьшатся, подчеркнула эксперт.

Экономист и официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода пояснил «Известиям», что Belavia продолжит перелеты в Грузию, Турцию и Египет, эти направления очень востребованы у россиян, которые пользовались пересадкой в Минске. Но маршруты теперь будут обходить Украину и пролегать через российское воздушное пространство, предупреждает он.

— Это значит, что помимо увеличения времени перелета на 30-60 минут цены на билеты на эти направления подрастут минимум на 5-10% . В разгар туристического сезона это будет не так критично для российских путешественников, для которых воздушные ворота Минска стали своеобразным хабом, — считает эксперт.

Также Белоруссия потеряет от того, что иностранные перевозчики будут облетать страну. Компания по организации воздушного пространства «Белаэронавигация» могла зарабатывать ежегодно около $80 млн на услугах , оказываемых международным рейсам, считают Андрей Лобода и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По оценке экспертов, Белоруссия из-за бойкота может терять порядка $40-50 млн «пролетных» в год.

При закрытой для Belavia Украины россиянам станет проблематичнее туда попадать, отметила в беседе с «Известиям» аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева. По ее словам, из общего пассажиропотока в Белоруссию из России порядка 400 тыс. человек в год летят с пересадкой в Минске именно на Украину.

Облетели в копеечку2 Самолет компании Ryanair, экстренно севший в Минске 23 мая 2021 года Фото: REUTERS

Пристегнули ремни

24 мая ЕС начал блокаду белорусской гражданской авиации из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair и ареста находившегося на его борту активиста Романа Протасевича . Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил, что страны объединения запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских государств. На 25 мая от полетов над Белоруссией отказалось более 20 стран .

Помимо авиационного бойкота теперь Минску угрожает и финансовый. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС решил расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации . Глава МИД ФРГ Хайко Маас заверил, что президент республики Александр Лукашенко «заплатит горькую цену» за «чудовищную» диверсию.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЕК, еще на саммите ЕС 24 марта лидеры объединения приняли решение о скорейшем введении новых рестрикций. Официальный представитель ЕК по международным делам и политике безопасности Петер Стано добавил, что работа над предложениями только началась.

— ЕС не изолирует Белоруссию или белорусский народ, мы только реагируем на неприемлемое поведение репрессивного режима . Лидеры ЕС призвали всех базирующихся в Евросоюзе перевозчиков избегать полетов над республикой, но «не приказали» им. В то же время мы расширяем наше взаимодействие с гражданским обществом и поддерживаем людей в республике, — подчеркнул Петер Стано.

Ранее в этот день глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил: Вильнюс выступает за введение секторальных санкций . Вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас сообщил, что ЕС рассматривает возможность ограничения импорта из Белоруссии . Планов перевести страну в статус Северной Кореи нет, ведь «такая изоляция ни к чему не ведет», добавил политик. Тем не менее, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, ущерб экономике может быть серьезным.

Облетели в копеечку3 Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский заявил «Известиям», что на экспорт из Белоруссии идут нефтепродукты, продукция сельского хозяйства, удобрения, машины и текстиль. И хотя сальдо торгового баланса на протяжении последних 10 лет было отрицательным, в разные годы показатель колебался от $0,5 млрд до $9,5 млрд.

— ЕС входит в число основных торговых партнеров Белоруссии, на страны Европы приходится около 30% оборота, больший показатель только у РФ — 49% , — подчеркнул экономист. — Некоторые страны Европы уже ограничили свои инвестиции в экономику Белоруссии, в итоге стране грозят серьезные потери, а Россия вряд ли сможет в полной мере их компенсировать.

Тем не менее, как заявил «Известиям» глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных, в стране готовы к экономическому давлению.

— Мы убеждены, что защита собственного суверенитета гораздо важнее, чем сиюминутные потери от санкций стран коллективного запада. Европа применяет меры против Белоруссии с 1996 года , чаще всего за независимую внешнюю политику. Тем не менее мы находим пути развития своей промышленности и экономики, — сказал политик.

Примечательно, что, по мнению политологов, давление ЕС вряд ли спровоцирует новую волну протестов в Белоруссии.

— Важно учитывать, что в республике сейчас нет механизма перерастания внешнего импульса во внутриполитическое действие , — подчеркнул в разговоре с «Известиями» глава Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. — Лидеры, которые претендуют на организацию протестов в республике, оторваны от нее. Часть сидит в тюрьме, другие находятся в Вильнюсе или Варшаве и поддерживают контакт только со своими западными союзниками.

Облетели в копеечку4 Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Полная транспарентность

25 мая инцидент с Ryanair обсудили главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей . Согласно сообщению на сайте белорусского ведомства, министр иностранных дел республики вновь подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и ее готовность к открытому взаимодействию с различными структурами , включая предоставление им всей необходимой достоверной информации. В этот же день Минск пригласил представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), авиавластей ЕС и США для расследования инцидента.

Однако, как заявили «Известиям» в ИКАО, государства, входящие в Совет международной организации, и так были приглашены на внеочередное заседание 27 мая, чтобы обсудить последнюю имеющуюся информацию. Представитель пресс-службы ИКАО отметил, что они не могут строить предположения о том, на каких положениях Чикагской конвенции или других договоров будут основываться обсуждения. На вопрос о приглашении белорусской стороны в организации не ответили.

— Истеричная реакция ЕС связана с тем, по их мнению, что Белоруссия позволила себе действия, на которые не имела право по предписываемому нашей стране статусу. Получается некий сословный расизм, — заявил «Известиям» Андрей Савиных .

Альтернативные силы немецкого бундестага также не видят реакцию ЕС разумной. «Большинство западных политиков руководствуются санкционным мышлением. Однако так нельзя обеспечить соблюдение норм международного права», — заявил «Известиям» депутат от фракции «Левые» и член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи. Именно Запад в 2013 году первым заставил самолет президента Боливии приземлиться в Вене, исходя исключительно из предположения, что на борту находится Эдвард Сноуден. Тогда, как отмечает депутат, какие-либо санкции против Австрии или США не были приняты.

Облетели в копеечку5 Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» . По его мнению, инцидент не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы». Тем не менее в Белом доме 25 мая заявили, что США не считают Россию причастной к посадке лайнера Ryanair. Такое же мнения выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель . Как заявил «Известиям» Грегор Гизи, подобные лондонским реакции лишь усиливают эскалацию.