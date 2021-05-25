Представитель посольства РФ встретился с арестованной в Минске россиянкой Сапегой

Представитель посольства России встретился с арестованной в Минске россиянкой Софьей Сапегой. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил пресс-атташе посольства Алексей Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что россиянка чувствует себя хорошо, никаких жалоб на некорректное обращение она не высказала. По словам Маскалева, посольство предпринимает все необходимые меры для защиты Сапеги и в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения, назначенной россиянке.

При этом гражданка РФ на показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который разглашает личные данные сотрудников внутренних дел.

По словам Сапеги, она является гражданкой России, а в настоящее время проживает в Вильнюсе.

Ранее в этот же день стало известно о том, что арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

Также во вторник российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера.