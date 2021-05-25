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В МИДе заявили о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с гражданкой РФ Софией Сапегой, задержанной в Минске.

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«Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — заявила она ТАСС во вторник, 25 мая.

Ранее во вторник сообщалось, что Сапегу задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Белоруссии.

Отмечалось, что российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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