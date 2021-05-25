Россиянку Сапегу задержали в Белоруссии на 72 часа

Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом (УК) республики. Об этом сообщается во вторник, 25 мая, на сайте МИД России.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в тексте.

По истечении этого срока в отношении россиянки будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении, передает RT.

В ведомстве отметили, что российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Ранее во вторник в МИД РФ сообщили, что Москва ожидает получения разрешения на консульскую встречу с задержанной в Минске Сапегой в самое ближайшее время, передает НСН.

В тот же день департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Минску пригрозили санкциями, сообщает телеканал «Звезда».

При этом 25 мая глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, что ЕС рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.