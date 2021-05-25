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МИД Литвы рассказал о возможных санкциях ЕС против Минска

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Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. Об этом заявил во вторник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщил литовский телеканал LTR.

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По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

«Мы считаем, что действительно необходимо быстро принять это», — сказал глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что должна быть начата серьезная дискуссия по формированию широкого списка белорусских компаний и физлиц, работа которых способствует финансированию государства.

У Литвы есть возможность принимать определенные решения самостоятельно, но главный ответ должен быть международным, заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий.

24 мая саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, при этом европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. В СИЗО он начал давать признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске.

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