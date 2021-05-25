МИД Литвы рассказал о возможных санкциях ЕС против Минска

Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. Об этом заявил во вторник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщил литовский телеканал LTR.

По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

«Мы считаем, что действительно необходимо быстро принять это», — сказал глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что должна быть начата серьезная дискуссия по формированию широкого списка белорусских компаний и физлиц, работа которых способствует финансированию государства.

У Литвы есть возможность принимать определенные решения самостоятельно, но главный ответ должен быть международным, заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий.

24 мая саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, при этом европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. В СИЗО он начал давать признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске.