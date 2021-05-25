Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в День Победы в Норильске
Происшествия
Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Рейс авиакомпании «Белавиа» в Париж отменен
Происшествия
В Оренбурге мужчина и его внучка погибли из-за отравления
Туризм
В России начались продажи путевок с детским туристическим кешбэком
Мир
Finnair и Air France приостановили полеты над Белоруссией
Туризм
Более 40% российских школьников проведут лето дома
Мир
Власти США предъявили дополнительные обвинения стрелявшему в Колорадо
Сюжет:

МИД оценил возможность санкций ЕС против РФ из-за инцидента в Минске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила во вторник, 25 мая, об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

«Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

24 мая саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Евросовет также призвал всех базирующихся в Европе перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

О решении приостановить полеты над территорией Белоруссии уже заявили национальные авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Австрии (Austrian Airlines), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Финляндии (Finnair), Франции (Air France) и Австралии (Australian Airlines).

Кроме того, о прекращении полетов с 26 мая над Белоруссией объявила Украина.

В то же время белорусская авиакомпания Белавия сообщила об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Данные о минировании не подтвердились.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом, назвав инцидент угоном. Подверглось критике и задержание Протасевича. Ряд политиков призвал к санкциям против Белоруссии. Государства также потребовали власти республики отпустить Протасевича.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021