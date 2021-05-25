МИД оценил возможность санкций ЕС против РФ из-за инцидента в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила во вторник, 25 мая, об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

«Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

24 мая саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Евросовет также призвал всех базирующихся в Европе перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

О решении приостановить полеты над территорией Белоруссии уже заявили национальные авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Австрии (Austrian Airlines), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Финляндии (Finnair), Франции (Air France) и Австралии (Australian Airlines).

Кроме того, о прекращении полетов с 26 мая над Белоруссией объявила Украина.

В то же время белорусская авиакомпания Белавия сообщила об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Данные о минировании не подтвердились.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом, назвав инцидент угоном. Подверглось критике и задержание Протасевича. Ряд политиков призвал к санкциям против Белоруссии. Государства также потребовали власти республики отпустить Протасевича.